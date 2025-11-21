DORDA verstärkt Kartell- und Transaktionsbereich mit Zakar Stepanyan

Seit Oktober 2025 verstärkt Zakar Stepanyan als Rechtsanwalt das Kartellrechts-Team von DORDA mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Kartellrecht, Investitionskontrolle und Zusammenschlussrecht.

„Zakar Stepanyan ist ein großer Gewinn für unser Team“, betont Heinrich Kühnert, Partner und Leiter der Praxisgruppe Kartell- und Wettbewerbsrecht bei DORDA. „Mit seiner hohen Fachkenntnis, seiner Erfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft und Regulierung und seinem internationalen Blick stärkt er unsere Position in einem der anspruchsvollsten Rechtsbereiche. Seine Expertise untermauert das exzellente Niveau unserer Mandatsarbeit.“

Stepanyan berät nationale wie internationale Unternehmen in komplexen Verfahren vor Wettbewerbsbehörden, begleitet anspruchsvolle Fusionskontroll- und Investitionsprüfungsverfahren und unterstützt bei der rechtlichen Strukturierung grenzüberschreitender Transaktionen.

Zuvor war Zakar Stepanyan in einer international ausgerichteten Wirtschaftskanzlei in Wien tätig, wo er umfangreiche praktische Erfahrung in seinen Spezialgebieten sammelte. Mit seinem Profil stärkt er die Beratungskompetenz von DORDA im Bereich regulierter Transaktionen und strategisch bedeutender Unternehmenszusammenschlüsse.

