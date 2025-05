Dr. Martin Gassler startet als Salary Partner bei Saxinger

Gassler gilt als Kartellrechtsexperte und wird bei Saxinger den Bereich Competition & FDI federführend mitgestalten.

Dr. (Dr.iur., MJur (Oxford)) wechselt von einer renommierten österreichischen Wirtschaftskanzlei, wo er zuletzt als Rechtsanwalt im Competition & Antitrust-Team tätig war.

„Mit Dr. Martin Gassler gewinnen wir einen hervorragend vernetzten und fachlich hoch anerkannten Kartellrechtsexperten, der unser Beratungsangebot gezielt ergänzt und unseren Wachstumskurs insbesondere im Bereich Competition & FDI konsequent fortführt“, so Dr. Immanuel Gerstner, Managing Partner.

Martin Gassler verfügt über jahrelange Erfahrung in der umfassenden Beratung zu österreichischem und europäischem Kartellrecht, insbesondere in den Bereichen Fusionskontrolle, Kartell- und Missbrauchsverfahren, Vertriebskartellrecht und Compliance, auch bei komplexen grenzüberschreitenden Fragestellungen. Seine Expertise erstreckt sich zudem auf die Vertretung in Kartellschadensersatzverfahren und auf die Investitionskontrolle (Foreign Direct Investment, FDI).

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dr. Gassler externer Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut für Kartellrecht und Digitalisierung, Case Reporter für Oxford Competition Law (Oxford University Press) und Herausgeber sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen, darunter des Buches „Information Exchange Between Competitors in EU Competition Law“ (Wolters Kluwer) und des KODEX Green Compliance (LexisNexis).

Foto: beigestellt