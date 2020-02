Dr. Michael Nueber ist neuer Partner bei Gasser Partner Rechtsanwälte

Dr. Michael Nueber, LL.M. ist mit 1. Januar 2020 zum Partner der Gasser Partner Rechtsanwälte ernannt worden.

In dieser Funktion setzt er den bereits im September 2017 als Counsel begonnenen Weg fort und konzentriert seine Beratung weiterhin auf die grenzüberschreitende gesellschaftsrechtliche Strukturierung, das Stiftungs- und Trustrecht sowie die internationale Streitbeilegung vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten. Private Clients, insbesondere „(Ultra) High Net Worth Individuals“, zählen dabei zu seinen regelmässigen Mandanten.

„Ich habe 2017 bewusst den Schritt von Wien nach Liechtenstein gemacht, um mehr für und mit Private Clients arbeiten zu können„, so Nueber. „In den letzten Jahren hat sich meine Praxis in diesem Bereich sehr gut entwickelt und ich fühle mich daher in meiner neuen Verantwortung bei Gasser Partner gut aufgehoben. Vor allem die Beratung an der Schnittstelle Liechtenstein/Österreich bietet mir ideale Bedingungen, um auch immer mehr österreichische Kunden im Zusammenhang mit dem liechtensteinischem Recht zu beraten. Dabei geht es häufig um die zahlreichen Möglichkeiten des flexiblen liechtensteinischen Stiftungsrechts, um die historisch gewachsenen Nachteile des österreichischen Privatstiftungsrechts auszugleichen„, so Nueber weiter.

Foto: beigestellt

