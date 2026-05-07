Dr. Oliver Quinz wird Rechtsanwalt bei Schiefer Rechtsanwälte

Dr. Oliver Quinz tritt mit 1. Mai 2026, nach seiner Angelobung am 27. April 2026, offiziell die Rolle als Rechtsanwalt bei Schiefer Rechtsanwälte an, nachdem er bereits den Großteil seiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärter bei Schiefer Rechtsanwälte absolvieren durfte.
Nach seiner Gerichtspraxis begann Oliver Quinz 2020 als Rechtsanwaltsanwärter und kam 2021 zu Schiefer Rechtsanwälte. Im Herbst 2024 hat er sein Doktoratsstudium abgeschlossen und im Herbst 2025 seine Rechtsanwaltsprüfung absolviert. „Oliver Quinz ist das beste Beispiel dafür, dass Kompetenz und Leidenschaft die besten Treiber für eine steile Karriere sind. Wir sind sehr stolz auf seinen Werdegang und freuen uns, gemeinsam mit ihm die Zukunft des Vergaberechts weiter aktiv zu gestalten und neu zu denken“, betonen Martin Schiefer, Maria Troger und Christian Richter-Schöller, Partner:innen von Schiefer Rechtsanwälte gemeinsam.
Foto: beigestellt, Koekart
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