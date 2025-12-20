Dr. Philipp J. Marboe ist neuer Partner bei Schiefer Rechtsanwälte

Schiefer Rechtsanwälte setzt mit der Ernennung von Dr. Philipp J. Marboe als Partner einen weiteren Schritt im Ausbau des rund 50-köpfigen Teams.

Marboe wechselt direkt von Wolf Theiss, wo er knapp zwölf Jahre tätig war. Davor war der Jurist, der seine Anwaltskarriere in Paris und bei Eversheds in Wien begonnen hatte, sechs Jahre bei Schönherr beschäftigt, unter anderem als Junior Partner.

„Wir freuen uns sehr, mit Philipp J. Marboe einen internationalen Vergabe- und Vertragsrechtsexperten für Schiefer gewonnen zu haben. Er bringt nicht nur außergewöhnliche fachliche Expertise mit, sondern auch eine unvergleichliche Begeisterung, Lösungsorientiertheit und Einsatzwillen für seine Mandanten“, erklärt Martin Schiefer, Gründungspartner der Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte.

„Das Versprechen, Vergaberecht neu zu denken, deckt sich mit meinem Anspruch. Exzellente juristische Arbeit ist die Grundlage, doch entscheidend ist, Vergaberecht als ein strategisches Werkzeug für übergeordnete wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Ziele einzusetzen. Ob Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung, Energie- und Verkehrswende, Digitalisierung oder Sicherheit und Verteidigung – mich treibt an, in all diesen Bereichen die bestmögliche Lösung für die Auftraggeber, das jeweilige Projekt und die involvierten Unternehmen zu erreichen. Schiefer bietet dazu den idealen Rahmen“, betont Marboe.

Etablierter Experte im Vergabe- und Vertragsrecht

In seinen mehr als zwanzig Jahren Berufserfahrung hat sich Dr. Philipp J. Marboe als führender Experte im öffentlichen Wirtschaftsrecht etabliert, insbesondere im Vergabe- und Vertragsrecht. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und Mobilität, vor allem in der Bahnbranche, wo er in den größten Beschaffungen von Lokomotiven und Zügen, Straßen- und U-Bahnen der letzten beiden Jahrzehnte tätig war. Weiters war Marboe am Anteilserwerb der französischen SNCF bei der Westbahn, der Pistenerweiterung und -sanierung des Flughafens Wien-Schwechat sowie den regulatorischen Vorarbeiten zur Vereinheitlichung von Tarifen, die in die Einführung des Klimaticktes eingeflossen sind, beteiligt. Auch bei der Neuordnung des Bestellregimes zur Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, darunter die erstmalige Erlassung einer öffentlichen Vorschrift nach dem EU-Recht in Österreich wirkte der Jurist mit. Marboe wuchs in Paris, Guatemala und Warschau auf, bevor er mit neun Jahren nach Wien kam. Er spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und hat zudem zwei Jahre lang Mandarin studiert.

Foto: beigestellt