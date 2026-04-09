Dr. Veronika Appl, LL.M. ist neue Head of IPT bei DLA Piper

DLA Piper hat Rechtsanwältin Dr. Veronika Appl, LL.M. als neue Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich ernannt.

Dr. Veronika Appl, LL.M., Head of IPT bei DLA Piper Österreich, sagt: „Ich freue mich sehr darauf, die Praxisgruppe IPT am Standort Wien zu leiten, weiterzuentwickeln und auszubauen. Von besonderer Bedeutung ist für mich, innovative Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ideen, Produkte und Geistiges Eigentum strategisch zu schützen und erfolgreich am Markt zu positionieren.“

Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich, betont: „Mit unserer langjährigen Kollegin Veronika Appl gewinnen wir eine äußerst kompetente und strategisch denkende Führungspersönlichkeit an der Spitze unserer IPT-Praxis in Österreich. Dank ihrer umfassenden Erfahrung und ihres feinen Gespürs für die Bedürfnisse unserer Mandantinnen und Mandanten stärkt sie unsere etablierte Praxisgruppe nachhaltig und stellt zugleich eine wertvolle Bereicherung für unser Team dar.“

Veronika Appl weist umfassende Erfahrung in komplexen Mandaten des Geistigen Eigentums, des Lauterkeitsrechts und regulatorischen Rechts auf. Die profilierte Rechtsanwältin steht für strategische Beratung an der Schnittstelle von Innovation, Digitalisierung und Recht und wird den Ausbau dieses Bereichs gezielt vorantreiben. Sie berät nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten zu den Schwerpunkten Marken, Designs, Patenten, Urheberrecht, Marketing und unlautere Geschäftspraktiken. Dabei befasst sie sich neben allen rechtlichen Aspekten der Corporate Identity und Strategien zum Geistigen Eigentum auch mit vertraglichen Lösungen und M&A-Transaktionen.

Ihre langjährige Praxiserfahrung fließt insbesondere auch in ihre Prozessführungskompetenz in nationalen und internationalen Angelegenheiten ein. Sie vertritt Mandantinnen und Mandanten in streitigen Angelegenheiten vor Gerichten und Patentämtern sowie in verwaltungs- und verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren.

In den Sektoren Konsumgüter und Life Sciences weist Veronika Appl zudem eine umfassende regulatorische Fachkompetenz auf, die sich von Lebensmitteln und Kosmetika bis hin zu Arzneimitteln und Medizinprodukten spannt. Zudem leitet sie den Sektor Consumer Goods, Food & Retail der Kanzlei in Österreich. Ihre Beratungstätigkeit deckt schließlich auch alle Aspekte des Kunstrechts ab.

Veronika Appl publiziert regelmäßig zu Fragen des IP-Rechts und Lauterkeitsrechts in einschlägigen Fachmedien und tritt als Referentin bei (inter-)nationalen Konferenzen auf. Sie lehrt Wettbewerbsrecht an der Universität Wien und IP-Recht an der Universität für Weiterbildung Krems.

Im aktuellen Chambers Global Ranking 2026 wurde Veronika Appl als “Up and Coming” für den Bereich Intellectual Property in Österreich ausgezeichnet und ist darüber hinaus als „Practitioner of the Year (Law Firms)“ für Österreich, EMEA, Managing IP Awards 2026 nominiert.

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