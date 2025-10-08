DSC erweitert Immobilienrechtsteam mit Teresa Boyer

Seit September 2025 hat das Immobilienrechtsteam von DSC Doralt Seist Csoklich mit Teresa Boyer (27) eine weitere Rechtsanwaltsanwärterin an Bord.
Die Juristin absolvierte das Studium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien und ergänzte ihre Ausbildung durch das postgraduale LL.M.-Programm European Private Law an der Universiteit van Amsterdam. Während ihrer Studienzeit war Teresa Boyer als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und sammelte darüber hinaus praktische Erfahrungen im In- und Ausland. Zudem ist sie Autorin mehrerer Fachpublikationen.
Foto: beigestellt
