E+H begrüßt die Ernennung von Iris Hermetter zur Rechtsanwältin

E+H gibt die Übernahme von Mag. Iris Hermetter als Rechtsanwältin und ständige Substitutin bekannt. Sie wird weiterhin die Praxisgruppe IP/IT und Wettbewerbsrecht unterstützen.

„Ich freue mich sehr, meine juristische Laufbahn als Rechtsanwältin bei E+H fortzusetzen. Die spannenden Mandate im Bereich IP/IT + Wettbewerbsrecht sowie die Zusammenarbeit in einem großartigen Team haben meinen bisherigen Weg geprägt und motivieren mich für die kommenden Herausforderungen.“ so Iris Hermetter.

Iris Hermetter bringt umfassende Expertise in den Bereichen Wettbewerbsrecht, Immaterialgüterrecht und Medienrecht mit. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz, ergänzt durch ein Auslandssemester an der Université de Poitiers in Frankreich, sammelte sie wertvolle Praxiserfahrung in renommierten Wirtschaftskanzleien in Wien. Im Jahr 2024 absolvierte Iris Hermetter den Lehrgang für Kunstrecht an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.

„Die Angelobung von Iris ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer Karriere und zugleich eine großartige Bereicherung für unser Team. Diese Ernennung zeigt auch unser kontinuierliches Engagement bei E+H, junge Talente zu fördern und die nächste Generation von Juristen zu stärken„, so Dr. Andreas Zellhofer, Partner und Leiter der Praxisgruppe IP/IT + Wettbewerbsrecht bei E+H.

Foto: beigestellt

