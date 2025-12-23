E+H berät EnerCube bei Finanzierungsrunde mit Vonovia

E+H hat EnerCube GmbH, ein Salzburger ClimateTech Start-up, im Rahmen einer siebenstelligen Finanzierungsrunde und beim Abschluss eines Rahmenvertrags mit dem Investor Vonovia beraten.

„Es ist uns eine große Freude, eines der aufstrebendsten Start-ups Österreichs und ihr hochmotiviertes und talentiertes Gründerteam bei diesem Investment begleitet zu haben und wir wünschen dem gesamten Team von EnerCube viel Erfolg für die Zukunft!„, so E+H Venture Capital und Start-up Experte Steve Jeitler, der EnerCube bei der Transaktion gemeinsam mit Florian Vidreis federführend beraten hat. Zudem haben Susanna Falkenburg und Adrian Walser EnerCube unterstützend beraten.

Laurenz Sutterlüty und David Riedl haben EnerCube im Jahr 2023 gegründet. EnerCube entwickelt innovative Wärmepumpen-Systeme zur Dekarbonisierung von bestehenden Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern. Es handelt sich um vorgefertigte Heizanlagen, die im Freien schnell und einfach installiert werden können. Dabei werden spezielle Hydraulikkonzepte und innovative Wärmepumpen verwendet, wodurch die Produkte von EnerCube zur zentralen Warmwasserbereitung und Beheizung bestehender Gebäude mit Heizkörpern eine sinnvolle Alternative zu fossilen Heizungen darstellen. Durch die Vorfertigung und den Produktansatz wird zudem ein serieller Heizungstausch ermöglicht. Darüber hinaus mindert ein in den Cubes integrierter Schalldämpfer die Schallemissionen und die Möglichkeit einer externen Cube-Aufstellung bietet zusätzlich gleichzeitig eine Lösung für einen etwaigen Platzmangel im Gebäude.

Diese modulare Lösung ermöglicht daher eine klimaneutrale Wärme- und Warmwasserversorgung von Mehrparteienhäuser und stellt eine Heizalternative zu Gas und Öl dar, welche dazu beitragen wird, den Anteil fossiler Energieträger in der EU zu verringern.

Foto: beigestellt