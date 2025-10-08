E+H berät FLEX Capital beim Erwerb von Evo IT

E+H hat FLEX Capital beim Erwerb der Evo IT GmbH, eines Individualsoftwareentwicklers mit Hauptsitz in Wien und weiteren Standorten in Zürich und Poprad (Slowakei), beraten.

Unter der Federführung von Partner Dr. Philipp Schrader unterstützte ein interdisziplinäres E+H-Team die internationale Kanzlei Dechert (Private-Equity-Partner Dominik Stühler, Counsel Tobias Hugo und Associate Adriana Worms) als Austrian Counsel

Evo IT hat sich mit den Marken Evolit und Evol.X als verlässlicher IT-Dienstleister auf anspruchsvolle Branchen wie Mobilität, Energie, kritische Infrastruktur, öffentlichen Sektor, Immobilien und Industrie in der DACH-Region spezialisiert.

Mit Evolit entwickelt Evo IT komplexe Individualsoftware, die den gesamten IT-Lebenszyklus abdeckt – von Beratung über Entwicklung bis hin zu Betrieb und Wartung. Unter der Marke Evol.X bietet Evo IT digitale Kundenerlebnisse durch maßgeschneiderte CRM- und Marketing-Automation-Lösungen auf Basis führender Standardsoftware.

FLEX Capital ist ein Private Equity Fonds, der von erfolgreichen Serienunternehmern gegründet wurde und in profitable und wachsende Unternehmen aus dem deutschen Internet- und Software-Mittelstand investiert.

