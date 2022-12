E+H erweitert mit Reinhard Jantscher das Öffentliches Rechts-Team

Mit Rechtsanwalt Reinhard Jantscher als ständiger Substitut setzt E+H den Wachstumskurs am Standort Graz weiter fort. Die Practice Group Öffentliches Recht wird dadurch um ein weiteres Teammitglied ergänzt.

Dr. Reinhard Jantscher, MJur (Oxford) (34) ist seit 2. Dezember 2022 als ständiger Substitut und Rechtsanwalt im Grazer Büro von E+H tätig und Mitglied der Practice Group Öffentliches Recht, Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht. Seine Karriere bei E+H startete er 2016 und setzte während seiner gesamten Rechtsanwaltsanwärterschaft bei E+H seinen Fokus im Öffentlichen Recht. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen im Agrar- und Umweltrecht und dem Organisationsrecht von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie in besonders komplexen Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof.

Reinhard Jantscher schloss das Diplomstudium der Rechtswissenschaften sowie den Lehrgang Rechnungswesen für Juristen an der Universität Graz jeweils als Jahrgangsbester ab. Im Anschluss war er vier Jahre lang als Universitätsassistent am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft der Universität Graz beschäftigt. Zuletzt absolvierte er ein postgraduales Studium an der Universität Oxford (Merton College) mit den Schwerpunkten Finanzmarktrecht, Rechtstheorie und Europarecht.

„Kollege Jantscher begleitet uns bereits seit 2016. Seit damals unterstützt er innerhalb unseres Teams mit großem Geschick schwerpunktmäßig Gemeinden und öffentliche Körperschaften. Wir haben seine Arbeit im Team, seine Gewissenhaftigkeit und die Freude, besonders knifflige Fälle zu lösen, über all die Jahre sehr zu schätzen gelernt und freuen uns, dass er uns auch weiterhin auf unserem Erfolgskurs begleitet„, so Tatjana Katalan, Partnerin und Co-Head der Praxisgruppe Öffentliches Recht, Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht bei E+H

Foto: beigestellt, bearbeitet