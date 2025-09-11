E+H erweitert Partnerkreis mit Felix Frommelt und William Redl

Dr. Felix Frommelt, LL.M. und William Redl, BSc., LL.M., sind zu neuen Partnern der Kanzlei ernannt wurden. Beide waren zuvor als Rechtsanwälte und ständige Substituten bei E+H tätig.

„In meiner neuen Rolle als Partner bei E+H freue ich mich auf die Fortführung der Zusammenarbeit mit unseren Mandant:Innen und darauf, gemeinsam auch weiterhin zu maßgenschneiderten, lösungsorientierten Ergebnissen zu gelangen“, so Felix Frommelt.

Felix Frommelt vertritt regelmäßig vor österreichischen und europäischen Kartellbehörden. Einen weiteren Fokus seiner Tätigkeit stellen straf- und kartellrechtliche unternehmensinterne Untersuchungen (Internal Investigations) und damit zusammenhängende Compliance-Maßnahmen dar. Darüber hinaus berät er regelmäßig in investitionskontrollrechtlichen Angelegenheiten, zu Nachhaltigkeitsthemen und regulierten Wirtschaftsbereichen.

„Es ist für mich etwas ganz Besonderes, nun Partner jener Kanzlei zu sein, in der ich bereits während meiner Studienzeit als juristischer Mitarbeiter tätig war. Das ist ein bedeutender Schritt in meiner Karriere und wird dazu beitragen, meine Rolle innerhalb der Kanzlei und am Markt weiter zu stärken„, so William Redl.

William Redl berät nationale und internationale Mandanten in allen Bereichen des österreichischen und EU-Wettbewerbsrechts, mit besonderem Schwerpunkt auf Fusionskontrolle, Kartell- und Marktmachtmissbrauchsverfahren. Er unterstützt dabei Mandanten bei Hausdurchsuchungen und anschließenden Verfahren. Weiters berät er regelmäßig zu Kooperationen zwischen Wettbewerbern sowie zur Gestaltung und Umsetzung von Vertriebssystemen. Im Rahmen seiner Beratungstätigkeit unterstützt er Mandanten bei strategischen Weichenstellungen, die vor allem seine lösungsorientierte Vorgehensweise schätzen.

Dr. Dieter Thalhammer, Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht und Managing Partner bei E+H, über die Erweiterung des Partnerkreises: „Ich bin sehr stolz, Felix und William in der Partnerschaft willkommen zu heißen – zwei großartige Kollegen, die in den letzten Jahren bei E+H ihre herausragende fachliche Leistung bewiesen haben. Es freut mich besonders, dass wir immer wieder Jurist:innen aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft aufnehmen dürfen – ein klares Zeichen für die Förderung von Talenten innerhalb unserer Kanzlei.“

Foto: beigestellt