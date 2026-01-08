E+H: Michael Holzmannhofer tritt als Rechtsanwalt und Substitut ein

E+H verstärkt sich mit Mag. Michael Holzmannhofer (32) als Rechtsanwalt und ständigen Substituten.

Michael Holzmannhofer: „Ich freue mich sehr, nun als selbstständiger Rechtsanwalt Teil von E+H zu sein und meine Expertise weiter auszubauen. Besonders reizt mich die enge Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Team, das sich in der Vergangenheit bereits dadurch ausgezeichnet hat, sowohl nationale als auch internationale Großprojekte umfassend zu betreuen.“

Holzmannhofer wird die Praxisgruppen Corporate + M&A sowie Real Estate mit seiner umfassenden Erfahrung in der Begleitung internationaler komplexer M&A-Transaktionen und immobilienbezogener Projekte verstärken, wobei ein besonderer Fokus seiner anwaltlichen Tätigkeit auf der Beratung im Bereich von Einzelhandelsimmobilien, Hotelimmobilien und Bürogebäuden liegt.

Michael Holzmannhofer sammelte umfangreiche Erfahrungen in renommierten internationalen Wirtschaftskanzleien und war zuletzt als Rechtsanwalt an sehr prominenten nationalen Transaktionen im Distressed-Umfeld beteiligt. Er absolvierte die Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Dort ist er nunmehr auch als Vortragender im Bereich des Zivil- und Immobilienrechts tätig.

Dr. Alric A. Ofenheimer, Managing Partner bei E+H: „Mit Michael Holzmannhofer gewinnen wir einen hochkompetenten und engagierten Rechtsanwalt, der fachlich wie persönlich hervorragend in unser Team passt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Projekte.“

