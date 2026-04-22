E+H und BINDER GRÖSSWANG begleiten PPP-Projekt „Bildungscampus Nordwestbahnhof“

Die Rechtsanwaltskanzleien E+H und BINDER GRÖSSWANG begleiten das PPP-Projekt „Bildungscampus Nordwestbahnhof“ in Wien bezüglich Planung, Errichtung, Finanzierung und Betrieb des neuen Bildungsstandorts.

„Die Strukturierung und Umsetzung eines PPP-Projekts dieser Größenordnung erfordert eine exakte Verzahnung von PPP-, Subunternehmer-, Finanzierungs- und weiteren Verträgen sowie ein sehr hohes Maß an Expertise aller Beteiligten. Wir freuen uns sehr, zur Realisierung dieses zukunftsweisenden Bildungscampus beigetragen zu haben“, erklärt Mag. Arndt Blaschka, MSc., Partner bei E+H, der die Beratung seitens E+H federführend leitete.

„Für uns war es besonders wichtig, die finanzierenden Banken mit der komplexen Struktur der Transaktion vertraut zu machen und diese dann in den Finanzierungsverträgen abzubilden. Die effiziente Zusammenarbeit aller Parteien war der wesentlichste Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion“, sagt Dr. Stefan Tiefenthaler, Partner bei Binder Grösswang.

E+H beriet das siegreiche Bieterkonsortium, bestehend aus der HYPO NOE Leasing GmbH, der STRABAG Real Estate GmbH und der CAVERION Österreich GmbH gegenüber der Stadt Wien und im Rahmen der Finanzierung.

BINDER GRÖSSWANG war auf Seiten der das Projekt finanzierenden Banken Europäische Investitionsbank und der DZ BANK AG tätig und federführend bei der Strukturierung und Durchführung der Fremdfinanzierungsverträge.

Die Kanzleien betonten zudem gegenseitig die professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit: „Wir bedanken uns für die hervorragende Kooperation, die stets von hoher Professionalität und Kollegialität geprägt war.“

Foto: E+H bzw. Binder Grösswang (Archiv wi_at),