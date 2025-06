EY Law berät Krypto-Börse Bybit bei MiCAR-Lizenzierung

EY Law Österreich hat Bybit EU im Lizenzierungsverfahren für Krypto-Asset-Dienstleister in Österreich beraten. Die Erteilung dieser MiCAR-Lizenz markiert einen Meilenstein für den Markteintritt der Kryptobörse in Europa.

Martin Hanzl, EY Law Partner und Leiter des FinTech-Teams: „Wir sind sehr stolz, diesen ersten bedeutenden Meilenstein gemeinsam mit Bybit EU erreicht zu haben. Die erfolgreiche MiCAR-Lizenzierung spiegelt die Anstrengungen beider Teams wider und markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einem reiferen und regulierten Kryptomarkt in Europa. Sie zeigt, dass führende Innovatoren bereit sind, diese Anforderungen vollständig zu erfüllen, wenn die regulatorischen Rahmenbedingungen klar und umsetzbar sind. Wir freuen uns darauf, unsere umfangreiche und enge Zusammenarbeit mit Bybit EU fortzusetzen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen auch weiterhin sicherzustellen und einen gelungenen Markteintritt vorzubereiten.“

Mit MiCAR als dem ersten umfassenden regulatorischen Rahmen der EU für Krypto-Assets plant Bybit EU in den kommenden Wochen den vollständigen Markteintritt im EWR, nachdem das Passporting-Verfahren abgeschlossen ist. Die Wahl Wiens als Hauptsitz von Bybit EU erfolgte nach einem umfassenden Evaluierungsprozess, der Österreich als angesehenen Standort mit einer insgesamt vorteilhaften wirtschaftlichen und klaren rechtlichen Lage für Bybit EU identifizierte. Im Rahmen des Rollouts der vollständig regulierten Aktivitäten in Europa plant Bybit EU, bedeutend zur Weiterentwicklung eines zentralen europäischen Krypto-Hubs in Wien beizutragen.

„Es macht uns sehr stolz, der erste große, globale Akteur zu sein, der eine MiCAR-Lizenz in einem Verfahren von Grund auf in der EU erhält, und der erste globale Player in Österreich zu sein. Wir freuen uns sehr auf unseren Markteintritt und arbeiten bereits parallel daran, unser Lizenzportfolio in und von Österreich weiter auszubauen“, erklärt Ben Zhou, CEO von Bybit Global.

„Die Genehmigung unserer MiCAR-Lizenz stellt einen bedeutenden Schritt dar, um Bybits Ambitionen voranzutreiben, innovative Krypto-Investitionsprodukte und -dienstleistungen auf dem europäischen Markt anzubieten. Bybit hält sich an die höchsten Compliance-Standards, daher freuen wir uns sehr, eine MiCAR-Lizenz in Österreich, einer der angesehensten EU-Jurisdiktionen, zu erhalten. Die enge Zusammenarbeit unserer globalen und engagierten EU-Teams mit den hochspezialisierten und kompetenten EY Law-Teams hat es ermöglicht, dieses Ziel in Rekordzeit zu erreichen“, sagt Jonathan Cheong, Global General Counsel & Head of Legal, Risk and Compliance bei Bybit und Bybit EU Holdings.

Das EY Law FinTech-Team, geleitet von Partner Dr. Martin Hanzl, hat dieses Lizenzierungsverfahren unterstützt, einschließlich Dr.Elisabeth Reiner (Lead Attorney, Senior Manager & Compliance/AML Lead), Clemens Burian-Kerbl (Lead Attorney, Senior Manager), Anja Moser (Regulatory Specialist & Project Manager), Titus Kahr (Legal DORA Lead), Marie Winter, Miriam Broucek, Alexander Glaser, Paul Neubauer, Eva Arene, Emanuel Boesch, und Emmanuel Armin Laudon. Das Netzwerk von EY Österreich unterstützte Bybit zudem umfassend in weiteren Bereichen, insbesondere Steuerberatung (Markus Stefaner, Christian Massoner) und Technology Risk (Drazen Lukac).

Foto: beigestellt