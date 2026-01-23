KuCoin, eine Krypto-Börse, baut ihre Präsenz in Europa auf. Mit der MiCAR-Lizenzierung positioniert sich KuCoin als Plattform für digitale Vermögenswerte in Europa. EY Law Austria unterstützte das Unternehmen während des Lizenzierungsprozesses.

„Globale Krypto-Plattformen wie KuCoin zieht es nach Wien, weil sie den Standort als EU-Hub sehen“, erklärt Dr. Martin Hanzl, Partner bei EY Law und Leiter des NewTech-Teams. „Unsere Aufgabe ist es, diesen Unternehmen das Tor zum europäischen Markt zu öffnen.“

Neben Martin Hanzl waren Alexander Glaser, Dr. Elisabeth Reiner, Paul Neubauer, Eva Arene, Ricards Zvejnieks, Bernhard Kainz und Titus Kahr am MiCAR-Lizenzverfahren beteiligt. Zusätzlich beriet Anja Moser maßgeblich als Projektmanagerin und Regulatory Expert.

Foto: beigestellt