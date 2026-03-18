Florian Höllebauer verstärkt Corporate/M&A Team bei Binder Grösswang

Mag. Florian Höllebauer verstärkt als Rechtsanwalt das Corporate/M&A Team von Binder Grösswang. Er ist seit 2021 im Corporate/M&A Team der Kanzlei, bisher als Rechtsanwaltsanwärter.

„Florian ist ein wichtiger Bestandteil unseres Corporate/M&A-Teams, und wir freuen uns sehr, dass er uns nun als Rechtsanwalt weiterhin verstärkt. Florian hat bereits zahlreiche komplexe nationale und internationale Transaktionen begleitet und damit seine Expertise bewiesen und kontinuierlich erweitert. Mit seinem ausgeprägten fachlichen Profil und persönlichen Engagement ist und bleibt er eine wertvolle Bereicherung für unser Team“, so Gottfried Gassner, Partner im Corporate/M&A-Team.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Unternehmensrecht, Umstrukturierungen, Umgründungen (wie Verschmelzungen, Spaltungen, Carve-outs), M&A Transaktionen und Joint Ventures, sowie Unternehmensgründungen, Startups, Venture Capital und Private Equity.

„Ich freue mich, meine Tätigkeit bei Binder Grösswang nun als Rechtsanwalt im Bereich Corporate/M&A fortzusetzen. Mein Anspruch ist es gemeinsam mit meinen großartigen Kolleg*innen, unsere Mandanten mit klaren, nachhaltigen und wirtschaftlich fundierten Lösungen langfristig zu begleiten.“, sagt Florian Höllebauer.

Florian Höllebauer studierte Rechtswissenschaften (Mag. iur. 2021) an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Während seines Studiums sammelte er bereits in mehreren Rechtsanwaltskanzleien einschlägige Arbeitserfahrung insbesondere im Gesellschafts- und Unternehmensrecht. Anschließend absolvierte er die Gerichtspraxis. Im Dezember 2024 legte er die österreichische Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg ab.

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