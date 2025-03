Florian Weisgram steigt bei KWR zum Rechtsanwalt im Bereich auf

Florian Weisgram LL.M., BSc, CREA (30) ist Teil des Real Estate und Construction-Team von KWR und auf Immobilienrecht spezialisiert, wobei seine Schwerpunkte bei der Betreuung von Immobilientransaktionen sowie in der Beratung im Miet- und Wohnrecht liegen.

Mit Florian Weisgrams Aufstieg zum Rechtsanwalt baut KWR eines der Kernkompetenzgebiete weiter aus, um so auch weiterhin Beratungsleistung auf höchstem Niveau für die stetig steigende Zahl an Mandanten garantieren zu können.

„Ich freuen mich sehr, dass Florian Weisgram das Real Estate und Construction-Team von KWR nun als Rechtsanwalt unterstützen wird. Florian Weisgram stellt mit seiner inhaltlichen Expertise und zielorientierten Herangehensweise eine große Bereicherung für unser Team dar und ist Teil unserer Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn auf seinem weiteren Karriereweg begleiten dürfen“ so KWR-Partner Jan Philipp Schifko.

„Der Aufstieg von Florian Weisgram stellt einen Gewinn, sowohl in fachlicher, aber vor allem auch menschlicher Perspektive, für unsere Real Estate und Construction-Praxis dar. So können wir aufgrund des großen Vertrauens unserer Klienten weiter erfolgreich wachsen. Es ist unser dezidiertes Ziel, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Der Kampf um die besten Talente ist in unserer Branche größer denn je. Wir freuen uns daher sehr, dass sich Florian Weisgram für unsere Kanzlei entschieden hat und wir damit ein weiteres großes Talent mit viel Entwicklungspotential in unseren Reihen dazugewonnen haben“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits

Foto: beigestellt