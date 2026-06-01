Franz Stenitzer ist neuer Partner bei Deloitte Legal

Mit Franz Stenitzer erweitert Jank Weiler Operenyi ihren Partnerkreis und baut ihr Beratungssegment in den Bereichen Kartell- und EU-Recht weiter aus.

„Mit Franz Stenitzer gewinnen wir einen Partner, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Team passt“, freut sich Maximilian Weiler, Gründungspartner und Leiter des Fachbereichs Corporate | M&A. „Seine ausgewiesene Expertise und sein unermüdliches Engagement werden unseren weiteren Wachstumskurs entscheidend unterstützen.“

Franz Stenitzer verfügt über langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt in den Bereichen Kartell- und EU-Recht und gilt als Experte für Kartell- und Missbrauchsverfahren. Zuletzt war er selbstständig tätig und führte die spezialisierte Kartellrechtspraxis „stenitzer.legal“, die er nunmehr in das Netzwerk von JWO | Deloitte Legal einbringt.

Foto: Angelika Zobel