Freshfields berät bei 500 Millionen Euro Anleihe der Raiffeisen Bank

Freshfields hat bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1 Anleihe) der Raiffeisen Bank International AG in Höhe von 500 Millionen Euro beraten.

Zum Kreis der Banken gehören Citigroup, Crédit Agricole CIB, Natixis, Raiffeisen Bank International AG und UBS Investment Bank als Joint Lead Managers.

Das Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Stephan Pachinger (Wien/Frankfurt) und Dr. Christoph Gleske (Frankfurt) geleitet. Dem Team gehörten weiters Principle Associate Birgit Schulz (Frankfurt) und Associate Benedikt Graf (Wien, alle Kapitalmarktrecht) an.

Die neuen AT1 Anleihen, welche das regulatorische Kapital einer der führenden Banken Österreichs stärken, wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert. Die AT1 Anleihen wurden am 17. September 2025 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert als Principal Paying Agent und Calculation Agent.

Darüber hinaus hat Freshfields die Joint Lead Manager bei einem Rückkaufangebot (Tender Offer) der Raiffeisen Bank für ihre ausstehende 500 Millionen Euro AT1 Anleihe von 2018 beraten. Das Rückkaufangebot ermöglicht es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 100,00 Prozent an die Emittentin Raiffeisen Bank International zu verkaufen. Der Rückkauf wird voraussichtlich am 22. September 2025 abgewickelt.

Foto: beigestellt