﻿Freshfields berät bei €650 Mio. Anleihe der Raiffeisen Bank

Freshfields hat erneut ein Konsortium führender Finanzinstitute bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1 Anleihe) der Raiffeisen Bank International AG in Höhe von 650 Millionen Euro beraten.

Das multijurisdiktionelle Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Stephan Pachinger (Wien/Frankfurt) und Dr. Christoph Gleske (Frankfurt, beide Kapitalmarktrecht) geleitet. Dem Team gehörten weiters Principal Associate Birgit Schulz (Frankfurt) und Associates Benedikt Graf (beide Kapitalmarktrecht) und Sidar Yaylagül (Bank- und Finanzrecht, beide Wien) an.

Zum Kreis der Banken gehören BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Raiffeisen Bank International AG, UBS Investment Bank und UniCredit als Joint Lead Manager.

Die neuen AT1 Anleihen, welche das regulatorische Kapital einer der führenden Banken Österreichs weiter stärken, wurden bei institutionellen Anlegern platziert. Die AT1 Anleihen wurden am 20. Januar 2026 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert als Principal Paying Agent und Calculation Agent.

Darüber hinaus hat Freshfields ein Konsortium führender Finanzinstitute bei einem Rückkaufangebot (Tender Offer) der Raiffeisen Bank International für ihre ausstehende 500 Millionen Euro AT1 Anleihe von 2020 beraten. Das Rückkaufangebot ermöglichte es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 101,20 % an die Emittentin Raiffeisen Bank International zu verkaufen. Der Rückkauf wurde am 23. Januar 2026 abgewickelt. Nach den Rückkaufangeboten der Raiffeisen Bank International für ausstehende AT1-Anleihen im November 2024 und im September 2025 handelte es sich um das dritte Tender Offer, bei dem die Dealer Manager auf die Beratung durch Freshfields vertrauten.

Foto: beigestellt