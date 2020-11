Freshfields berät Emarsys bei Übernahme durch SAP

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Emarsys, einen führenden Plattformanbieter zur kanalübergreifenden Kundenbindung, bei dessen Übernahme durch SAP beraten.

Die in Wien ansässige Emarsys hat mehr als 800 Mitarbeiter an 13 Standorten, darunter in London, Berlin, Sydney und Budapest, sowie eine US-Zentrale in Indianapolis. Emarsys betreut weltweit über 1.500 Kunden und bietet eine vollständig integrierte und Cloud-basierte Marketing-Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, individualisierte und direkte Kundeninteraktionen über E-Mail, Mobilgeräte, soziale Netzwerke, SMS und das Internet zu pflegen.

Freshfields hat Emarsys bereits in der Vergangenheit bei diversen Transaktionen und Finanzierungsrunden beraten, unter anderem auch beim Investoreneinstieg von Vector Capital im Jahr 2015.

Das internationale Freshfields-Team umfasste unter anderem:

Global Transactions: Konrad Gröller (Partner – Federführung), Florian Klimscha (Partner), Daniel Lungenschmid (Principal Associate), Gernot Fritz (Principal Associate), Anouschka Zagorski (Principal Associate), Johannes Kater (Principal Associate/Berlin), Maria Tumpel (Associate), Thomas Mollnhuber (Associate), Carmen Hoyos (Associate), Lukas Treichl (Associate), Boris Klimpfinger (Associate), Simon Fitzpatrick (Associate), Justin Locke (Associate), Lilly Leitner (Associate);

Geistiges Eigentum: Lutz Riede (Counsel), Matthias Hofer (Principal Associate), Iris Amschl (Associate);

Öffentliches Recht/Sanctions: Stephan Denk (Partner), Lukas Pomaroli (Principal Associate), Iris Hammerschmid (Associate), Luca Mischensky (Associate);

Immobilienwirtschaftsrecht: Felix Neuwirther (Counsel), Johannes Samaan (Associate), Can-Michael Nural (Associate);

Arbeitsrecht: Leonhard Prasser (Principal Associate), Benedikt Sprinzl (Associate), Susanne Paul (Associate);

Wettbewerbsrecht: Maria Dreher (Counsel), Florian Reiter-Werzin (Associate);

Tax: Claus Staringer (Partner), Katharina Kubik (Principal Associate), Oliver-Christoph Günther (Principal Associate), Lukas Allram (Associate).

www.freshfields.com

Foto: beigestellt