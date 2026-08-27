Freshfields berät UniCredit Bank beim Erwerb eines Acquiring-Portfolios

Freshfields hat die UniCredit Bank Austria AG beim Erwerb eines Portfolios von rund 2.500 österreichischen Händlerkunden im Acquiring-Geschäft von First Data GmbH, einem Unternehmen der Fiserv-Gruppe, beraten.
Das Geschäft umfasst ein Zahlungsdienstleistungsportfolio sowie damit verbundene technische Serviceverträge.
Federführend war ein grenzüberschreitendes Freshfields-Team aus Wien und Frankfurt unter Partner Dr. Florian Klimscha (Finanzierung), Dr. Farid Sigari-Majd (M&A, beide Wien), Counsel Dr. Jan Biermann (Financial Services M&A, Frankfurt), Principal Associates Eva Schneider (Financial Services Regulation, Wien), Friederike Sibbe (Financial Services M&A, Hamburg) und Associate Carolina Gerstacker (M&A, Wien).
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