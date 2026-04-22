Freshfields Wien mit zwei neuen Partner:innen und zwei neuen Counsel

Freshfields nimmt mit Wirkung zum 1. Mai 2026 die Schiedsrechtsexpertin Anna Kohlmaier aus dem Wiener Büro in die Partnerschaft auf.

Diese folgt auf Lukas Treichl (Wien und München, Global Transaction & Co-Head Lab), der mit Jänner 2026 zum Partner ernannt wurde. Weiters werden die Wiener Rechtsanwälte Matthias Hofer (Dispute Resolution) sowie Noël Zamani (Global Transactions) ebenfalls per Mai 2026 zu Counsel ernannt.

Mit diesem Schritt setzt Freshfields ein Zeichen für die kontinuierliche Förderung von Talenten aus den eigenen Reihen. Die Ernennungen sind Teil der globalen Beförderungsrunde: Freshfields nimmt weltweit per Mai 2026 47 Anwältinnen und Anwälte in die Partnerschaft auf – acht davon in Deutschland und Österreich. Zudem werden mit dieser Runde auch global 20 neue Counsel ernannt, darunter fünf in Deutschland und Österreich.

Anna Kohlmaier ist in der Praxisgruppe Dispute Resolution tätig und vertritt Unternehmen in komplexen Streitigkeiten. Sie hat besondere Expertise bei öffentlichkeitswirksamen Massenverfahren und grenzüberschreitenden Verteidigungsstrategien in den Bereichen des Zivil-, Gesellschafts-, und Kartellschadenersatzrechts. Ihre Mandanten kommen aus verschiedenen Branchen mit Fokus auf Technologie- und Industrieunternehmen sowie Finanzinstituten.

„Die Ernennungen unterstreichen unseren Anspruch, Mandantinnen und Mandanten in einem zunehmend komplexen Marktumfeld mit exzellenter juristischer Expertise und unternehmerischem Verständnis zu begleiten. Gleichzeitig stärken wir unsere Beratung in zentralen Praxisbereichen und bauen unsere Position im österreichischen Markt weiter aus“, sagt Dr. Farid Sigari-Majd, Office Managing Partner bei Freshfields in Wien.

Lukas Treichl gehört der Global Transactions Praxis an und ist Co-Head des Labs. Er berät zu datengetriebenen Transformationsprojekten und strategischen Digitalthemen, v.a. in der Automotive-Industrie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Private-Equity-Investoren und Telekommunikationsunternehmen bei Transaktionen in der digitalen Infrastruktur. Eine von ihm mit dem Lab und der Mandantin CARIAD aus dem VW-Konzern entwickelte AI Kollaborationsplattform wurde 2024 von der Financial Times ausgezeichnet. Treichl selbst wurde von der WirtschaftsWoche als „Future Leader“ und der Tageszeitung Die Presse als „30 Talente unter 35“ ausgezeichnet.

Matthias Hofer ist Teil unserer Praxisgruppe Dispute Resolution und berät schwerpunktmäßig zu IP- und Technologierecht, Plattformregulierung und digitalem Verbraucherrecht. Er vertritt und berät in strategischen Gerichts- und Schiedsverfahren sowie in IP-getriebenen Transaktionen und Projekten, insbesondere in den Bereichen Tech, Media, Telecommunications und Automotive.

Noël Zamani ist Mitglied der Praxisgruppe Global Transactions und berät schwerpunktmäßig zu Venture Capital, Wachstumsunternehmen und M&A-Transaktionen. Seine Tätigkeit ist international ausgerichtet, mit besonderem Fokus auf Europa, die USA und den Nahen Osten. Er berät dabei sowohl Investoren als auch Unternehmen bei komplexen, oftmals grenzüberschreitenden Transaktionen – unter anderem in den Branchen Technologie, Life Sciences und Defense.

Fotos: beigestellt, bearbeitet