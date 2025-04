Frotz Rechtsanwälte OG: Zwei neue Partner und ein neuer Rechtsanwalt

Frotz Rechtsanwälte erweitert die Partnerriege per 1.1.2025 mit Stefan Hammerschmidt und Florian Wünscher. Hinzu kommt seit 19.3.2025 Nikolaus Feldscher als weiterer Rechtsanwalt.

Stefan Hammerschmidt (35) schloss sich der Frotz Rechtsanwälte OG bereits als Rechtsanwalt im März 2022 an, nachdem er zuvor mehrere Jahre für Kanzleien in Wien und Linz tätig war. Er unterstützt seine Mandanten in allen gesellschaftsrechtlichen Belangen bis hin zu Umgründungen und M&A-Projekten. Ferner ist Stefan Hammerschmidt im privathochschulrechtlichen Bereich beratend tätig.

Florian Wünscher (35) ist seit April 2022 ist Teil des Teams der Frotz Rechtsanwälte OG; zuvor war er mehrere Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei sowie als In-House-Jurist in Wien tätig. Er berät ebenfalls schwerpunktmäßig in allen Bereichen des Gesellschaftsrechts einschließlich M&A sowie bei Venture Capital- und Private Equity-Transaktionen, mit besonderem Fokus das streitige Gesellschaftsrecht. Einen weiteren Schwerpunkt von Florian Wünscher bildet die Beratung und Vertretung von nationalen und internationalen Mandanten in Gerichts- und Schiedsverfahren.

Nikolaus Feldscher (29) stieß im Oktober 2024 als Rechtsanwaltsanwärter zur Frotz Rechtsanwälte OG und verstärkt das Team nun seit März 2025 als Rechtsanwalt, nachdem er zuvor mehrere Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei Erfahrung in den Bereichen Gesellschafts- und Umgründungsrecht, Gesellschafterstreit, M&A, Wirtschafts- und Unternehmensrecht gesammelt hatte. Nikolaus Feldscher hat außerdem einen besonderen Schwerpunkt im, insbesondere regulatorischen, Bankrecht und im Privatstiftungsrecht.

Fotos: beigestellt, Bernhard Schramm