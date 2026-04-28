fwp ernennt Thomas Baumgartner zum Counsel

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte (fwp), hat mit sofortiger Wirkung die Karrierestufe des Counsel eingeführt. Als erste Ernennung in dieser neuen Struktur übernimmt Thomas Baumgartner die neu geschaffene Position.

Thomas Baumgartner (38) ist seit Mai 2025 bei fwp tätig und hat sich in dieser Zeit in den Bereichen Compliance und Dispute Resolution etabliert. Der gebürtige Wiener und zertifizierte Compliance Officer bringt umfangreiche Erfahrung aus renommierten Wirtschaftskanzleien mit, darunter internationale Tätigkeiten für eine deutsche Kanzlei mit Spezialisierung auf hochsensible interne Untersuchungen und Compliance-Monitorships im Auftrag von US-Behörden.

Sein Beratungsspektrum reicht von der Implementierung maßgeschneiderter Compliance-Management-Systeme über die Durchführung von Internal Investigations zur Aufklärung von Unregelmäßigkeiten bis hin zur Abwehr oder Durchsetzung von Haftungsansprüchen.

„Die Einführung der Counsel-Rolle ist ein klares Signal: Wir wollen exzellente Leistung sichtbar machen und individuelle Entwicklungspfade aktiv fördern. Thomas Baumgartner verkörpert genau das Profil, das wir damit ansprechen wollen: fachliche Tiefe, unternehmerisches Denken und eine starke Persönlichkeit, die unsere Mandant:innen und unser Team gleichermaßen überzeugt.“ betont fwp Partner Markus Fellner.

Fotos: beigestellt / Archiv