fwp unterstützt auch 2025 wohltätige Organisationen

Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) spendet an gemeinnützige Organisationen und 2025 freuen sich Dompfarre St. Stephan, der Verein Grow Together, die Diakonie sowie das Sozialwerk Don Bosco über die diesjährige Honigspende.

Damit führt fwp seine langjährige Tradition fort, ökologische Verantwortung mit sozialem Engagement zu verbinden.

MIELO ist ein Biodiversitätsprojekt im Waldviertel, bei dem auf naturbelassenen Flächen Honig unter strengen ökologischen Bedingungen produziert wird. Dabei wird vollständig auf Pestizide, Kunstdünger und chemische Mittel verzichtet, um Lebensräume für Bienen und andere Arten zu sichern. fwp unterstützt MIELO bereits seit vielen Jahren und verbindet damit ökologische Verantwortung mit sozialer Verantwortung, indem der Honig regelmäßig an gemeinnützige Organisationen gespendet wird.

Die Dompfarre St. Stephan ist als soziales Zentrum Wiens eng mit vielfältigen Hilfsinitiativen verbunden. Grow Together unterstützt Familien in herausfordernden Lebenssituationen und fördert ein stabiles Umfeld für Eltern und Kinder. Die Diakonie zählt zu den größten Sozialorganisationen Österreichs und ist in den Bereichen Pflege, Bildung, Integration und Flüchtlingshilfe tätig. Das Sozialwerk Don Bosco engagieren sich besonders für Kinder und Jugendliche, indem sie ihnen durch Bildung, Freizeitangebote und Seelsorge Perspektiven eröffnen und Gemeinschaft stärken.

Dompfarrer Toni Faber betont: „Die Unterstützung durch fwp zeigt, wie Recht, Kirche und Gesellschaft gemeinsam wirken können. Mit Spendenaktionen wie diesen wird ein wertvolles Zeichen gesetzt – für Nachhaltigkeit, für Solidarität und für ein respektvolles Miteinander.“

