fwp unterstützt SORAVIA beim Einstieg eines strategischen Investors

Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) berät die SORAVIA-Gruppe beim Einstieg der LC Hospitality Holding AG, eine Tochter der Limestone Capital AG, in die LOISIUM-Gruppe.

Die Partnerschaft soll die Expansion der LOISIUM Hotels vorantreiben sowie die Erholung in Weingärten mit exklusiven SPA-Erlebnissen verbinden. Das Closing der Transaktion erfolgte am 4. Februar 2025.

„Wir freuen uns, SORAVIA bei diesem zukunftsweisenden Schritt begleitet zu haben und die rechtlichen Weichen für eine erfolgreiche Partnerschaft und Expansion gestellt zu haben“, so fwp Partner Markus Fellner, der die Transaktion gemeinsam mit seinem Team begleitete.

Im Rahmen eines Share Deals erwarb die im Hospitality-Sektor tätige Limestone Capital Hospitality Holding AG eine Mehrheitsbeteiligung von 60 % an der LOISIUM Wine & SPA Holding GmbH, die in Zukunft federführend das Management der LOISIUM Hotels übernimmt. Ziel der Partnerschaft ist die Weiterentwicklung der LOISIUM-Marke sowie die Expansion der unter dieser Marke betriebenen Wine & SPA Hotels. Das erfolgreiche Closing erfolgte am 4. Februar 2025. fwp begleitete die Transaktion umfassend in allen gesellschaftsrechtlichen, arbeitsrechtlichen und M&A-relevanten Aspekten.

Mit dem Einstieg der Limestone Capital Hospitality Holding AG als strategischer Investor wird das LOISIUM-Konzept, weiterentwickelt und auf neue Destinationen ausgeweitet. Durch die Beteiligung der Limestone-Gruppe werden auch neue Standorte in zusätzlichen Weinregionen erschlossen.

Foto: beigestellt