Gaudenz Küenburg verstärkt DSC-Team als Rechtsanwalt

DSC Doralt Seist Csoklich hat mit Gaudenz Küenburg (30) einen weiteren Rechtsanwalt an Bord. Er ist vor allem in den Bereichen Konfliktlösung, Baurecht, Gesellschaftsrecht, Glücksspielrecht und Arbeitsrecht tätig.

Gaudenz Küenburg ist seit 2024 Teil des DSC Teams. Der Absolvent der Universität Wien verbrachte während seines Diplomstudiums im Rahmen des Erasmus-Programms zwei Semester an der University of Kent, Großbritannien. Seine juristische Ausbildung erweiterte er außerdem durch ein postgraduales Masterstudium (LL.M.) am King’s College London.

Vor seinem Eintritt bei DSC sammelte er bereits praktische Erfahrung als Rechtsanwaltsanwärter in einer renommierten Wiener Kanzlei, insbesondere in den Bereichen Schiedsrecht und Arbeitsrecht.

