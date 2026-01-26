Gregor Saxinger steigt bei FSM Rechtsanwälte zum Rechtsanwalt auf

Gregor Saxinger war bereits zuvor als Rechtsanwaltsanwärter bei FSM Rechtsanwälte tätig und verstärkt das Vergaberechtsteam in seiner neuen Funktion.

Saxinger:„Diese Entwicklung ist für mich ein bedeutender Karriereschritt. Die konsequente Förderung und das Vertrauen von Sebastian Feuchtmüller haben diesen Weg maßgeblich unterstützt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich freue mich darauf, als Rechtsanwalt bei FSM anzupacken und die nächsten Schritte aktiv mitzugestalten.“

Gregor Saxinger ist auf Vergaberecht spezialisiert, wobei seine Schwerpunkte insbesondere im Bauvergabe- und Bauvertragsrecht liegen. In seiner täglichen Praxis begleitet er öffentliche Auftraggeber:innen sowie Unternehmen bei komplexen Beschaffungsvorhaben und berät umfassend zu vergabe- und bauvertragsrechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für Mandant:innen zu Fragen im Zusammenhang mit dem Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz.

Sebastian Feuchtmüller, Partner bei FSM Rechtsanwälte, unterstreicht die Bedeutung des Aufstiegs: „Gregor Saxinger war bereits als Rechtsanwaltsanwärter eine große Bereicherung für unser Vergaberechtsteam – sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht. Seine große Stärke ist, dass er auch bei komplexen Fragestellungen stets den Blick für das Wesentliche behält. Ich freue mich sehr auf die nächsten gemeinsamen Schritte.“

Foto: beigestellt