Hafize Stöhr übernimmt die Leitung des Bereichs Sustainability bei KWR

Die Schwerpunkte der Rechtsanwältin und Junior Partnerin liegen in der rechtlichen Betreuung von erneuerbaren Energieprojekten und Beratungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Immobilienwirtschaft, schwerpunktmäßig in den Bereichen des Energie-, Vertrags-, Bau- und Immobilienrechts sowie auch bei der Vertretung vor den Zivilgerichten.

Mit dem Aufbau des neuen Bereichs Sustainability will KWR den aktuellen Entwicklungen in der Rechtsbranche und den steigenden Anfragen auf Mandantenseite Rechnung tragen und zukünftig ganz bewusst einen Schwerpunkt auf dieses Themengebiet legen.

„Mit Hafize Stöhr haben wir eine ausgewiesene Expertin für den Aufbau dieses neuen Rechtsgebiets gewonnen, die über eine weitreichende Expertise verfügt, worüber wir uns sehr freuen. Wir wollen die Bedürfnisse unserer Mandanten auch in diesem wichtigen Bereich erfüllen, was wir nun besser können“, so KWR-Managing Partner Thomas Frad.

„Die Begriffe Nachhaltigkeit und ESG haben auch in der Rechtsbranche Einzug gehalten und wir haben beobachtet, dass der Bedarf unserer Mandanten diesbezüglich gestiegen ist. In vielen Bereichen haben sich Vorgaben geändert und es müssen neue Anforderungen berücksichtig werden, denn die Bedeutung von Nachhaltigkeit wird in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen. Deshalb ist es uns bei KWR ein großes Anliegen, unser Angebot entsprechend anzupassen und auf diese Entwicklung zu reagieren“, führt KWR-Partnerin Katharina Trettnak-Hahnl aus.

„Ich freue mich, dass mir bei KWR die Möglichkeit geboten wird, ein Rechtsgebiet vollkommen neu zu gestalten und mich mit den anspruchsvollen und spannenden Agenden unserer Mandanten zu befassen“, so Hafize Stöhr.

Zur Person:

Hafize Stöhr war von 2009 bis 2014 als Universitätsassistentin am Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte an der Universität Wien tätig und absolvierte anschließend die Gerichtspraxis im Sprengel des OLG Wien am Bezirksgericht Liesing, Straflandesgericht Wien und Landesgericht Wr. Neustadt. 2017 startete sie als Rechtsanwaltsanwärterin in einer Wirtschaftskanzlei in Wien und sammelte dabei erste Erfahrungen im Miet- und Wohnrecht sowie Bauträgervertragsrecht. Nachdem sie 2020 ihre Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg abgelegt hatte, spezialisierte sie sich während ihrer Ausbildungszeit als Rechtsanwaltsanwärterin in einer renommierten Immobilienrechtskanzlei und anschließend in einer namhaften Umweltrechtskanzlei in Wien in den Bereichen des Bau- und Immobilienrechts sowie Energierechts. Bevor Hafize Stöhr bei KWR als Rechtsanwältin begonnen hat, war sie 2022 als selbstständige Rechtsanwältin in Kooperation mit einer Wiener Kanzlei tätig.

Foto: beigestellt