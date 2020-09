Herbst Kinsky berät presono bei hochdotiertem Media Deal

Herbst Kinsky hat ihre langjährige Mandantin presono GmbH im Zusammenhang mit einem Media Deal mit Seven Ventures Austria, eine VC-Gesellschaft der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, beraten.

Das Deal- Volumen beinhaltet Mediapräsenz im Wert von bis zu EUR 2 Mio, im Gegenzug erhält Seven Ventures Beteiligungsoptionen an presono.

Das Linzer Start-up presono hat mit dem Konzept von intuitiv und schnell zu gestaltenden Präsentationen bereits die Unternehmenswelt revolutioniert und will nun auch den Privatmarkt für sich gewinnen.

„Wir freuen uns, dass wir presono bei diesem Media for Equity Deal unterstützen konnten. Mit diesem Deal bekommt presono erfreulicher Weise die Möglichkeit, ihre Medienpräsenz zu erhöhen, was in der aktuellen Unternehmensphase sicherlich einen wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum mit sich bringen wird“, so Florian Steinhart, Partner bei Herbst Kinsky.

Das Team von Herbst Kinsky wurde bei diesem Projekt von Partner Florian Steinhart (Corporate M&A, Venture Capital) mit Unterstützung von Felix Kernbichler (Corporate M&A, Venture Capital) geleitet.

www.herbstkinsky.at

Foto: beigestellt