Iris Hermetter verstärkt AKELA als Rechtsanwältin

Mit dem Einstieg von Iris Hermetter (34) erweitert die Wiener Wirtschaftskanzlei AKELA das Angebot im Medienrecht.

Iris Hermetter hat sich vor allem auf Medienrecht, IP/IT und Litigation spezialisiert. 2024 absolvierte sie außerdem den Kunstrecht-Lehrgang an der SFU.

„Ich bin meinen bisherigen Kanzleien für die ausgezeichnete Ausbildung und Zusammenarbeit sehr dankbar. Der Wechsel zu AKELA ist für mich eine ideale Möglichkeit, Teil eines jungen, neu denkenden und schlagkräftigen Teams zu werden. Gleichzeitig freue ich mich darauf, den Ausbau des medienrechtlichen Angebots bei AKELA aktiv mitzugestalten.“, so Iris Hermetter.

Gründungspartner Martin Kollar ergänzt: „Mit Iris Hermetter gewinnen wir eine fachlich ausgezeichnete und äußerst engagierte Kollegin. Sie ergänzt unser Team mit fundierter Expertise in Medienrecht, IP/IT und Litigation. Auch persönlich passt sie hervorragend zu uns.“

Foto: beigestellt, bearbeitet