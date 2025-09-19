Isaak Schnarrer (27) steigt bei DLA Piper zum Rechtsanwalt auf

Mit nur 27 Jahren zählt Dr. Isaak Schnarrer, 27, im Litigation & Regulatory Team von DLA Piper unter der Leitung von Mag. Georg Krakow, MBA, zu den jüngsten Anwälten Österreichs.

„Ich gratuliere Isaak Schnarrer herzlich zu seiner Angelobung. Als Rechtsanwalt wird er seine fachliche Kompetenz und seine präzise, zielorientierte Arbeitsweise noch stärker einbringen – davon werden unsere Mandantinnen und Mandanten direkt profitieren. Ich freue mich, dass mit Isaak nicht nur ein hervorragender Jurist, sondern auch ein menschlich überzeugender Teamplayer zu unserem Team zählt„, betont Mag. Georg Krakow, MBA, Partner und Head der Litigation & Regulatory Praxis bei DLA Piper in Österreich. „Der Weg von Isaak Schnarrer ist ein Paradebeispiel dafür, was junge Juristinnen und Juristen mit Konsequenz und Leidenschaft erreichen können“, so Krakow weiter.

Isaak Schnarrer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitete vor seiner Tätigkeit bei DLA Piper in renommierten Kanzleien in Wien. Sein Fokus liegt auf Litigation, insbesondere im Zusammenhang mit Wirtschaftsstrafrecht. Isaak Schnarrer verfügt über langjährige Erfahrung in der Prozessführung und berät Unternehmen und Privatpersonen in komplexen strafrechtlichen Fragen, vor allem in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Compliance-Angelegenheiten und internen Ermittlungen.

Foto: beigestellt