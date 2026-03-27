Johannes Hartlieb wird Contract-Partner bei Haslinger / Nagele

Mit der Ernennung von Dr. Johannes Hartlieb, BSc (WU) (38) zum Contract-Partner der Kanzlei setzt Haslinger / Nagele Rechtsanwälte ihren Wachstumskurs bei gleichzeitiger Kontinuität in der Personalentwicklung konsequent fort.

„Haslinger/Nagele zeichnet sich nicht nur durch den hohen Qualitätsanspruch, sondern auch durch den sehr wertschätzenden, persönlichen und kollegialen Umgang miteinander aus. Darüber hinaus bestehen lange und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Mandant:innen und in der Kolleg:innenschaft. All dies führt zu einem motivierenden und leistungsorientierten Arbeitsklima. Ich freue mich, hier meine berufliche Heimat gefunden zu haben und mich in Zukunft noch stärker einzubringen“, erläutert Johannes Hartlieb.

Johannes Hartlieb ist seit 2017 Teil des Kartell- und Vergaberechtsteams, wo er als Rechtsanwaltsanwärter startete. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Regulierungs-, Vergabe- und Wettbewerbsrecht sowie im Öffentlichen Recht und im Unionsrecht. Zudem ist er gemeinsam mit Mario Laimgruber Gründungsmitglied der Praxisgruppe 360° Erneuerbare Energien als „Rundum-Beratung“ zu sämtlichen Fragestellungen der Energiewende.

„Mit Johannes Hartlieb wird ein Experte in unserem Team Contract-Partner, der nicht nur im Kartell-, Vergabe und Regulierungsrecht überzeugt, sondern auch durch seinen juristischen Rundumblick. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, über einzelne Rechtsgebiete hinauszudenken und Schnittstellen klug zu vernetzen. Sein analytisches Gespür und sein Engagement ermöglichen es ihm, praxisnahe Lösungen für komplexe Fragestellungen zu erarbeiten und diese klar und verständlich zu vermitteln„, freut sich Martin Oder, Partner bei Haslinger / Nagele, schon auf die weitere Zusammenarbeit.

Vor seinem Einstieg bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte im Jahr 2017 war Johannes Hartlieb Universitätsassistent am Institut für Europarecht und Internationales Recht der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Dissertation wurde im renommierten Nomos-Verlag publiziert. Bis heute ist er, wie viele seiner KollegInnen bei Haslinger / Nagele, seiner Universität als Lehrbeauftragter verbunden geblieben.

Foto: beigestellt, Julia Spicker