Jürgen Scheuchelbauer verstärkt Müller Partner Rechtsanwälte

Jürgen Scheuchelbauer, LL.M. (30, Jahrgang 1994) verstärkt ab sofort als weiterer Rechtsanwalt das Team von Partner Carl Walderdorff und Gernot Wilfling.

Carl Walderdorff über den Neuzugang: „Jürgen Scheuchelbauer passt perfekt in unser Team, weil er neben seinem umfangreichen gesellschaftsrechtlichen Knowhow auch Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt- und Börserecht, sowie Venture Capital mitbringt. Auch seine Expertise in der Beratungstätigkeit von Start-ups fügt sich perfekt in unsere Tätigkeitsschwerpunkte ein und ergibt somit eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Teams! Wir freuen uns sehr über diesen personellen Gewinn!“

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Jürgen Scheuchelbauer liegen in den Bereichen Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A und Banking & Finance. Weiters berät er Mandant:innen in den Bereichen Kapitalmarkt- und Börserecht, Venture Capital und bei der Gründung und Finanzierung von Start-ups.

Jürgen Scheuchelbauer schloss das Studium Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien im Jahr 2020 ab und sammelte anschließend in einer renommierten Wiener Großkanzlei umfassende Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Mandanten, insbesondere bei Transaktionen und Kapitalmarktemissionen sowie im Gesellschafts- und Unternehmensrecht.

