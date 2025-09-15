Jürgen Tatzreiter steigt bei KWR zum Rechtsanwalt auf

Jürgen Tatzreiter, LL.M. (33) ist bei KWR zum Rechtsanwalt im Construction & Real Estate Team von KWR aufgestiegen, dem er bereits seit 2021 angehört.

Die Spezialisierung von Jürgen Tatzreiter liegt im Bereich des Bau- und Immobilienrechts sowie des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts.

„Ich freue mich sehr, dass Jürgen Tatzreiter nun Rechtsanwalt bei uns im Team ist. Mit seiner lösungsorientierten Herangehensweise und seiner weitreichenden Expertise stellt er eine große Bereicherung für unser Team dar und trägt so zum Erfolg unserer Praxisgruppen maßgeblich bei“, so KWR-Partner Paul Schmidinger.

„Der Aufstieg von Jürgen Tatzreiter ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte von KWR. Es ist dezidiertes Ziel unserer Kanzlei, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Wir freuen uns daher sehr, dass Jürgen Tatzreiter uns weiterhin die Treue hält und wir ihn auf seinem Karriereweg weiter begleiten dürfen.“ KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

Jürgen Tatzreiter ist seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter bei KWR tätig und unterstützt das Team seit 2025 als Rechtsanwalt. Er studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und sammelte bereits während des Studiums juristische Erfahrung in namhaften Wiener Anwaltskanzleien, später folgten Stationen im Österreichischen Parlament, bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien sowie schließlich die Gerichtspraxis im Sprengel des Oberlandesgerichts Wien.

Foto: beigestellt, Georg Wilke