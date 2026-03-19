Julie Van Ysendyck neue CEE Head of HRD bei Taylor Wessing

Die internationale Anwaltssozietät Taylor Wessing verstärkt ihr HR-Team mit Julie Van Ysendyck, die seit Kurzem als CEE Head of Human Resources & Development im Wiener Office tätig ist.

In ihrer Funktion verantwortet sie insbesondere die strategische Weiterentwicklung der HR-Prozesse in Wien und den CEE-Offices, die Implementierung und Weiterentwicklung digitaler HR-Lösungen sowie die enge Zusammenarbeit mit HR-Teams bei Taylor Wessing International.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Taylor Wessing. Besonders spannend ist für mich die Möglichkeit, HR-Themen künftig nicht nur national, sondern auch international mitzugestalten und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen die weitere Entwicklung unserer CEE-Offices aktiv voranzutreiben“, so Julie Van Ysendyck, die über mehrjährige Erfahrung im Human-Resources Bereich verfügt, zuletzt als HR Business Partner bei einer österreichischen Anwaltskanzlei.

Taylor Wessing Co-Managing-Partner Wolfgang Kapek über die Verstärkung des Teams: „Mit Julie Van Ysendyck gewinnt Taylor Wessing CEE eine erfahrene HR-Expertin mit einem klaren Blick für strategische Personalentwicklung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Weiterentwicklung der HR-Strukturen und Recruiting-Aktivitäten in unserer Region zu fördern“.

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