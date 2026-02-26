Juristenball 2026

Am 14.02.2026, Valentinstag, veranstaltete der Österreichische Juristenverband wie jedes Jahr den Juristenball.

„Der wahrscheinlich älteste Bälle der Welt bildet wieder einmal einen Höhepunkt der Wiener Ballsaison“, freut sich Scheuwimmer, der dem Verband seit 2017 vorsteht und damit den Ball organisiert.

Neben zahlreichen weiteren Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, begrüßte der Präsident des Juristenverbandes, Alexander T. Scheuwimmer, die amtierende Justizministein, Anna Sporrer auf dem traditionsreichen Ball in der Wiener Hofburg. An juristischer Prominenz fanden sich weiters ein, der 1. Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments a.D. Othmar Karas, der Präsident des VwGH Albert Posch und die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig. Dem heuer in Wien stattfindenden Song Contest geschuldet, war neben Clemens Unterreiner auch der dreifache Song Contest Sieger Johnny Logan einer der Stargäste.

Foto: beigestellt, Katharina Schiffl