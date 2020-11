Kanzlei Christina Toth weiter auf Expansionskurs

Sebastian Reifeltshammer ist neuer Rechtsanwaltsanwärter in der unter anderem auf Sportrecht spezialisierten Anwaltskanzlei von Christina Toth: Reifeltshammer hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftsrecht (Master of Laws, LL.M) studiert und bringt Erfahrung im Bereich Immobilien- und Vertragsrecht mit.

Durch seine persönliche und familiär stark geprägte Leidenschaft für den Sport (insbesondere zum Fußball) sei Reifeltshammer eine perfekte Ergänzung für das Team rund um Toth. Bereits im Rahmen seiner Diplomarbeit beschäftigte sich Reifeltshammer mit sportrechtlichen Themenstellungen („Einseitige Optionen in Arbeitsverträgen von Mannschaftssportlern“) und hat dabei einen Rechtsvergleich mit Deutschland und der Schweiz gezogen.

„Die persönliche Beziehung zu den Mandanten ist uns ein großes Anliegen. Mit Sebastian Reifeltshammer haben wir uns in wesentlichen und für unsere Mandanten wichtigen Themengebieten weiter verstärkt. Durch die dazugewonnene Expertise gelingt es uns das Angebot an Leistungen für unsere Mandanten noch weiter auszubauen.“, so Toth. Reifeltshammer war zuvor in einer Immobilienrechtskanzlei in Wien tätig und wird nun seine dort gewonnene Erfahrung ins Team von Christina Toth einbringen.

Foto: Maria Noisternig