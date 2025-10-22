Karriere-Talk mit DLA Piper Rechtsanwältinnen und Partnerinnen

Der Mentory Club veranstaltete gemeinsam mit DLA Piper einen exklusiven Karriere-Talk im DLA Piper Oktogon in Wien.

Im Fokus der Veranstaltung stand der Austausch mit erfolgreichen Juristinnen der internationalen Wirtschaftskanzlei über ihre Karrierewege, persönliche Erfolgsstrategien, Führungsverantwortung und die Rolle von Frauen in der Rechtsbranche. Zahlreiche Mentory Club Mitglieder sowie DLA Piper Mandantinnen nutzten den Clubabend zum inspirierenden Dialog und Netzwerken mit den DLA Piper Rechtsanwältinnen und Partnerinnen.

Der Mentory Club ist ein Club für karriereorientierte Frauen sowie für Frauen, die es bereits ganz nach oben geschafft haben. Gegründet 2007 von der ehemaligen Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, verfolgt er das Ziel, Karriere-Frauen aus verschiedensten Berufsgruppen zu vernetzen und zu fördern und sie beim beruflichen Einstieg, Wiedereinstieg und Aufstieg zu unterstützen und damit die Basis für den beruflichen Erfolg von Frauen zu legen. Mit Veranstaltungen wie dieser schuf der Club eine Plattform für gegenseitige Inspiration und konkrete Impulse für die persönliche Weiterentwicklung.

Im Zentrum des Abends stand das Gespräch von Maria Rauch-Kallat mit den DLA Piper Partnerinnen Maria Doralt, Sabine Fehringer, Birgit Kraml und DLA Piper Rechtsanwältin Veronika Appl. Sie berichteten offen über ihren Karriereweg und beruflichen Aufstieg, persönliche Herausforderungen und darüber, wie sich die Rechtsbranche in Richtung mehr Diversität und Chancengleichheit entwickelt hat. Die DLA Piper Partnerinnen Elisabeth Stichmann und Ekaterina Larens sowie Rechtsanwältin Magdalena Krasser nahmen ebenfalls aktiv am Austausch teil.

„Große Anwaltskanzleien galten lange als Organisationen mit männlich geprägten Führungsstrukturen – mit knapp 50 Prozent weiblichen Equity-Partnern zeigen wir, dass es auch anders geht“, betonte Gastgeberin Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper in Österreich und bedankte sich bei Maria Rauch-Kallat für diese wertvolle Initiative und ihre bereichernden Denkansätze und Perspektiven.

„Wir haben uns sehr über die Kooperation mit DLA Piper gefreut. Gerade die Rechtsbranche bietet spannende Karrierechancen für Frauen, die dank starker Netzwerke sichtbarer und zugänglicher gemacht werden“, sagte Maria Rauch-Kallat, Präsidentin des Mentory Clubs.

Foto: beiegstellt