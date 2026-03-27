Karrierenews bei Hasch und Partner

Mit Mag. Oliver Walther verstärkt ein erfahrener Arbeits- und Vergaberechtler den Wiener Standort von Hasch und Partner. Zeitgleich werden Mag. Alexander Milla und Mag. Onurcan Arslan zu Partnern ernannt – beide sind seit Jahren erfolgreich für die Sozietät tätig.

„Mit Oliver Walther konnten wir einen hochkarätigen Rechtsanwalt für unseren Wiener Standort gewinnen, der über umfassende Expertise und ein exzellentes Netzwerk verfügt. Von seiner Erfahrung in den Bereichen Arbeitsrecht und Vergaberecht werden unsere Mandanten nachhaltig profitieren„, betont Dr. Franz Guggenberger, geschäftsführender Partner in Wien.

Mag. Alexander Milla ist seit September 2022 Rechtsanwalt und bereits seit über sieben Jahren im Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen der Unternehmensgründung und -nachfolge, Umgründungsrecht, M&A sowie im Liegenschaftsbereich.

Mag. Onurcan Arslan ist seit Dezember 2022 Rechtsanwalt und war zuvor ab November 2020 als Rechtsanwaltsanwärter bei HASCH UND PARTNER tätig. Davor war er bei anderen renommierten Wiener Sozietäten beschäftigt. Seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen Restrukturierung und Insolvenzrecht, Prozessrecht sowie im Baurecht.

„Alexander Milla und Onurcan Arslan haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur fachlich hervorragend sind, sondern auch unsere Kanzleiwerte leben. Ihre Beförderung zu Partnern ist eine logische Konsequenz ihrer außergewöhnlichen Leistungen und ihres Engagements„, so Dr. Bernhard Steindl, Partner am Standort Wien.

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