Karriereschritt bei E+H: Bernhard Walter jetzt Rechtsanwalt

E+H verstärkt mit Bernhard Walter (29) als Rechtsanwalt bei E+H fortsetzt die Praxisgruppen Corporate + M&A, Restrukturierung + Insolvenz sowie Banking + Finance.

„Für mich ist es ein besonderer Moment, diesen Meilenstein erreicht zu haben und diesen wichtigen nächsten Schritt bei E+H zu gehen. Ich sehe meiner neuen Rolle und den Herausforderungen als Rechtsanwalt mit großer Freude entgegen!„, sagt Bernhard Walter.

Bernhard Walter ist bereits seit einigen Jahren Teil des Teams von E+H, zuletzt als Rechtsanwaltsanwärter, und hat umfassende Erfahrungen bei M&A-, Restrukturierungs- und Finanzierungstransaktionen gesammelt. Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte er einen einjährigen Auslandsaufenthalt an der University of East Anglia, Vereinigtes Königreich.

Dr. Peter Winkler, Managing Partner und Head Corporate + M&A: „Wir sind sehr stolz, Bernhard Walter nun in seiner neuen Rolle als Rechtsanwalt im Team zu wissen.“ Dr. Dominik Juster, Partner Corporate + M&A, ergänzt: „Bernhard Walter hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch mit Herzblut dabei ist. Er ist es als Ultra-Langstreckenläufer gewohnt, die berühmte „Extra-Meile“ zu gehen – dies nicht nur im sportlichen Kontext, sondern auch tagtäglich für unsere Mandanten.“

Foto: beigestellt