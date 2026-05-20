Katharina Rauter verstärkt DSC als Rechtsanwältin

Katharina Rauter ist seit 2022 Teil von DSC und legte 2024 die Rechtsanwaltsprüfung bei der Rechtsanwaltskammer Wien ab. Sie ist insbesondere im Immobilienrecht tätig.
Rauter studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien). Bereits während ihres Studiums sammelte sie als juristische Mitarbeiterin in einer Wiener Wirtschaftskanzlei praktische Erfahrung. Weitere Stationen führten sie in eine Immobilien-Investment-Gruppe sowie in die Unternehmensberatung. Zudem war sie Teilnehmerin der Top League, des Undergraduate-Förderprogramms der WU Wien.
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