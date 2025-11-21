KWR: Andreas Lengler verstärkt das Gesellschaftsrechtsteam

Mit Rechtsanwalt Andreas Lengler, LL.M., B.Sc. (32) baut KWR den Kernbereich Gesellschaftsrecht weiter aus. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Stiftungsrecht, Erbrecht und Vermögensnachfolge sowie Private Clients.

Darüber hinaus bringt Andreas Lengler mit seiner früheren rechtsanwaltlichen Tätigkeit in Liechtenstein umfangreiche internationale Erfahrung mit und wird den Ausbau des internationalen Geschäfts weiter vorantreiben.

„Mit Andreas Lengler gewinnen wir nicht nur juristische Expertise, sondern auch frische Impulse für die Weiterentwicklung unseres Gesellschaftsrechtsteams. Gemeinsam werden wir unsere Position als führende Kanzlei in diesem Bereich weiter ausbauen“, so KWR-Partner Gerold Wietrzyk.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Lengler einen äußerst kompetenten Experten für den Ausbau unserer Gesellschaftsrechtspraxis zu gewinnen. Dies ist ein weiterer, wichtiger Schritt in unserer Strategie, um KWR und seine Beratungsfelder noch attraktiver zu gestalten und junge Talente für unsere Kanzlei zu gewinnen.“, KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

Andreas Lengler ist seit 2025 als Rechtsanwalt bei KWR tätig. Während des Studiums an der WU Wien war er bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wien tätig und absolvierte mehrere Praktika in namhaften Großkanzleien. Nach Abschluss seiner Studien (Internationale BWL – 2018; Wirtschaftsrecht – 2021) und Absolvierung der Gerichtspraxis (2021) trat Andreas Lengler als Rechtsanwaltsanwärter in eine internationale Liechtensteinische Wirtschaftskanzlei ein. Im Jahr 2024 folgte die Absolvierung der Liechtensteinischen Rechtsanwaltsprüfung, woraufhin er in Liechtenstein als Rechtsanwalt tätig war und absolvierte 2025 die Eignungsprüfung zum österreichischen Rechtsanwalt mit ausgezeichnetem Erfolg.

Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören Stiftungsrecht, Erbrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Zivil- und Vertragsrecht, Vertretung in Zivilverfahren und Wirtschaftsstrafsachen, Private Clients sowie Nachfolgeplanung.

Foto: beigestellt, Georg Wilke