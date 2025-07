Lena-Maria Felzmann verstärkt Corporate Litigation Team von CMS

Lena-Maria Felzmann verstärkt das Corporate Litigation Team von CMS als Rechtsanwältin. Sie bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Private Clients, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Prozessführung mit.

Lena-Maria Felzmann (30) hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und anschließend den englischsprachigen LL.M.-Studienlehrgang „European and International Business Law“ erfolgreich absolviert. Während ihres Studiums sammelte sie wertvolle praktische Erfahrungen durch Praktika in diversen Wirtschaftskanzleien und einem Notariat. Nach ihrem Studium absolvierte sie das Gerichtsjahr am Sprengel des Oberlandesgerichts Wien. Bevor sie zu CMS kam, war Lena-Maria Felzmann als Associate und seit 2024 als Rechtsanwältin in zwei renommierten Wirtschaftskanzleien tätig.

„Wir heißen Lena-Maria Felzmann in unserem Team herzlich willkommen. Mit ihrer ausgeprägten Expertise und ihrem großen Engagement ist sie eine echte Bereicherung für uns – und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.“ so Arno Zimmermann und Lukas Peissl über den Neuzugang in ihrem Team.

Foto: beigestellt