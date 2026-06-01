Lindner Stimmler feiert 5 Jahre und Eva Erlacher als Partnerin

Im Rahmen der Festes zum 5-jährigen Jubiläum vom Lindner Stimmler wurde auch die Aufnahme der Waffenrechtsexpertin Eva Erlacher als Partnerin verkündet.

„Mit unserem 5-jährigen Bestehen haben wir uns als Boutique-Plus-Kanzlei für Nachhaltigkeitsrecht und mehr am Markt gut etabliert. Eva Erlacher wird die Expertise unserer Kanzlei noch weiter verdeutlichen“ freut sich Alexander Stimmler.

„Mit Eva Erlacher erfährt unsere Beratung im öffentlichen Recht prominente Unterstützung“ freut sich Gründungspartner Berthold Lindner. Erlacher ist als Waffenrechtsexpertin gern gesehene Expertin in den Medien. Mit ihrer Spezialisierung in Jagd- und Waffenrecht sowie bei Raumordnungsverträgen ergänzt Eva Erlacher die öffentlich-rechtliche Expertise der Kanzlei.

Bei sommerlichen Temperaturen wurde zu den Klängen des Saxophonisten Peter Sax gemeinsam mit etwa hundert Gästen bis spät in die Nacht gefeiert. Gesehen wurden unter anderem Karl und Krystyna Polaska-Auer (Global Family), Helwig Überacker (EVN Naturkraft), Bernd Braustein (REPLOID), Paul Ablinger (Verein Kleinwasserkraft), Klaus Ait-zetmüller (Bürgermeister Hinterstoder), Julian Hafner (INTERZERO).

Fotos: beigestellt, (Portrait Eva Erlacher: Wilke)