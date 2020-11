Lisa-Maria Schuldes, LL.M. verstärkt KWR als Europäische Rechtsanwältin

Lisa-Maria Schuldes, LL.M. (30) unterstützt seit November das Litigation-Team von KWR als Europäische Rechtsanwältin. Ihr Fokus liegt dabei besonders auf Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht sowie Vertretung von Mandanten vor Gerichten und Schiedsgerichten.

Lisa-Maria Schuldes hat ihre Ausbildung in Deutschland und Großbritannien absolviert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin sowohl in München als auch London für renommierte Kanzleien gearbeitet. Vor ihrem Eintritt bei KWR war sie als Rechtsanwältin in einer namhaften internationalen Kanzlei in London tätig.

„Es ist uns seit jeher ein großes Anliegen, Rechtsberatung auf höchstem Niveau anzubieten und wir investieren hier viel in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Lisa-Maria Schuldes eine Expertin mit weitreichender internationaler Erfahrung für unser Team gewinnen konnten“, so KWR Managing Partner Thomas Frad.

Zur Europäischen Rechtsanwältin:

Lisa-Maria Schuldes hat ihr 1. und 2. Staatsexamen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen und anschließend den LL.M. an der Queen Mary University of London erworben. Neben ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat sie auch an dem Ukrainian Project CCLS mitgewirkt; einer rechtsvergleichenden Studie in Zusammenarbeit mit der Queen Mary University of London und dem Department of International Development.

Foto: beigestellt