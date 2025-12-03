Lorenz Krismer ist neuer Rechtsanwaltsanwärter bei DSC

DSC Doralt Seist Csoklich verstärkt mit Lorenz Krismer (29) als Rechtsanwaltsanwärter insbesondere die Schwerpunkte Bankrecht, Verbraucherrecht, AGB-Recht sowie der Prozessführung.
Lorenz Krismer verstärkt das DSC-Team seit November 2025. Er schloss das Studium Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien ab, an der er bereits während seines Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Vor seinem Eintritt bei DSC sammelte er Erfahrung in mehreren Wiener Rechtsanwaltskanzleien. Neben seiner Tätigkeit bei DSC ist Lorenz Krismer zudem Lektor an der FH Campus Wien.
Foto: beigestellt, Stefan Gergely
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.