Lukas Straganz verstärkt EY Law im Bereich Arbeitsrecht

Lukas Straganz (35) ist neuer Rechtsanwalt im Bereich Arbeitsrecht bei EY Law Austria. Er wird den Wiener Standort künftig in der Erbringung arbeitsrechtlicher Beratungsleistungen verstärken.

„Ich freue mich sehr, nun Teil von EY Law zu sein und meine Erfahrung im Arbeitsrecht in ein interdisziplinäres Umfeld einzubringen. Besonders spannend finde ich die Möglichkeit, arbeitsrechtliche Fragestellungen gemeinsam mit anderen Fachbereichen zu denken und für Mandant:innen praxisnahe und wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu entwickeln“, so Lukas Straganz zu seinem Einstieg.

„Mit Lukas Straganz gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen, der unser Team fachlich hervorragend ergänzt. Seine breite Expertise im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht sowie seine Erfahrung in der arbeitsrechtlichen Prozessführung sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Beratungspraxis“, betont Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law und verantwortlich für den Bereich Arbeitsrecht.

Straganz studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck. Zuletzt war er als Rechtsanwalt in einer auf Arbeitsrecht spezialisierten Boutique-Kanzlei tätig.

Foto: beigestellt, Sima Prodinger/EY Law